Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 7 районах Воронежской области планово отключат электричество

Света может не быть в течение рабочего дня.

Стало известно, где с 20 по 23 января планово будут отключать электричество. Это коснется населенных пунктов в семи районах Воронежской области. График появился на сайте филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго».

Из него следует, что свет будут отключать в разное время в течение рабочего дня — с 8, 11 и 16 часов.

Ограничения коснуться следующих районов:

— Хохольский район (село Николькое-на-Еманче, рабочий поселок Хохольский);

— Терновский район (села Козловка, Терновка и Поляна);

— Репьевский район (село Репьевка);

— Ольховатский район (р. п. Ольховатка, поселки — Малые Базы, Большие Базы, Политотдельское, хуторы Ясиновка и Назаровка, слобода Марченковка);

— Калачеевский район (село Советское, хутор Хлебороб, поселки Колос и Калачеевский, город Калач);

— Воробьевский район (поселок Первомайский, село Квашино);

— Аннинский район (села — Студенное и Архангельское, поселок Дмитровский).

Адреса домов в населенных пунктах можно посмотреть здесь.

ЖКХ