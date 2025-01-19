В 7 районах Воронежской области планово отключат электричество

Стало известно, где с 20 по 23 января планово будут отключать электричество. Это коснется населенных пунктов в семи районах Воронежской области. График появился на сайте филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго».
Из него следует, что свет будут отключать в разное время в течение рабочего дня — с 8, 11 и 16 часов.
Ограничения коснуться следующих районов:
— Хохольский район (село Николькое-на-Еманче, рабочий поселок Хохольский);
— Терновский район (села Козловка, Терновка и Поляна);
— Репьевский район (село Репьевка);
— Ольховатский район (р. п. Ольховатка, поселки — Малые Базы, Большие Базы, Политотдельское, хуторы Ясиновка и Назаровка, слобода Марченковка);
— Калачеевский район (село Советское, хутор Хлебороб, поселки Колос и Калачеевский, город Калач);
— Воробьевский район (поселок Первомайский, село Квашино);
— Аннинский район (села — Студенное и Архангельское, поселок Дмитровский).
Адреса домов в населенных пунктах можно посмотреть здесь.