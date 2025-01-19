В Екатеринбурге откроют школу и несколько детских садов

В Екатеринбурге продолжается ремонт школы и нескольких детских садов. Об этом сообщает официальный городской портал.
В 2025 году откроется детский сад с ясельными группами на 300 мест по адресу проспект Космонавтов, 108. Продолжается капитальный ремонт детских садов по улице Мира, 83а и улице Мира, 40, детсада по улице Гоголя, 59 и детского сада по улице Шейнкмана, 30а.
В школе № 314 на улице Советской ремонтные работы уже заверили, в этом году учреждение откроют для учеников.
Отметим, что в 2024 году в Академическом районе открыли дошкольное отделение школы № 181 на 100 мест. В муниципальную собственность передали детский сад на 225 мест, расположенный по переулку Полимерному, 7.
В том же Академическом районе открыли современную пятиэтажную школу, школу на 300 мест на улице Рощинской, школу № 41, которую заново отстроили на ВИЗе в рамках государственно-частного партнерства.