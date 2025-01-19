В Екатеринбурге откроют школу и несколько детских садов

В 2025 году откроется детский сад с ясельными группами на 300 мест по адресу проспект Космонавтов, 108. Продолжается капитальный ремонт детских садов по улице Мира, 83а и улице Мира, 40, детсада по улице Гоголя, 59 и детского сада по улице Шейнкмана, 30а.