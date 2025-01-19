Минтранс Ростовской области ввел QR-код для жалоб после инцидента в Суворовском

В общественном транспорте Ростовской области появится QR-код для жалоб. Такую меру после инцидента 18 января, когда утром в микрорайон Суворовский в Ростове-на-Дону не приезжали автобусы в течение двух часов, предложила министр транспорта региона Алена Беликова.
— Добираясь на автобусе до работы, я подумала, что было бы неплохо, если граждане могли оставлять свои отзывы, предложения и жалобы через QR-код, размещенный в общественном транспорте, — написала в своем официальном блоге глава министерства. — Сказано — сделано! В свете событий, случившихся в Суворовском мы вводим QR-код для того, чтобы граждане могли оставить свое мнение о конкретном транспорте, показать был ли у водителя терминал для безналичной оплаты, в каком состоянии ТС, не хамили ли и так далее.
Введение нового формата взаимодействия с пассажирами Алена Беликова назвала «красной кнопкой» экстренной связи с министерством, которая не допустит «сбоев» в передаче информации от людей.
Во всем общественном транспорте региона разместят QR-коды для жалоб и предложений в министерство транспорта. Фото: телеграм-канал Алены Беликовой.
Отмечается, что QR-код будет размещен во всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области. Пока его не расклеили в машинах, код можно найти в телеграм-канале министерства транспорта региона.
— Позже перейдем на чат-бота, который будет принимать все обращения и формировать рейтинг транспортных средств, водителей и компаний, занимающихся перевозками.