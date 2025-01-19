Минтранс Ростовской области ввел QR-код для жалоб после инцидента в Суворовском

— Добираясь на автобусе до работы, я подумала, что было бы неплохо, если граждане могли оставлять свои отзывы, предложения и жалобы через QR-код, размещенный в общественном транспорте, — написала в своем официальном блоге глава министерства. — Сказано — сделано! В свете событий, случившихся в Суворовском мы вводим QR-код для того, чтобы граждане могли оставить свое мнение о конкретном транспорте, показать был ли у водителя терминал для безналичной оплаты, в каком состоянии ТС, не хамили ли и так далее.