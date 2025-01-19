«Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы». Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском

Позднее в Минздраве дали официальный комментарий о состоянии пострадавших в ДТП. В Республиканском центре медицинского реагирования министерства проинформировали о том, что в аварии с маршрутным такси пострадали семь человек, шестерым из которых потребовалась госпитализация.