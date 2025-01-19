«Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы». Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском

В Минздраве сообщили о состоянии пассажиров, пострадавших в жестком ДТП с маршруткой в Минском районе.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что семь человек были доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась».
Позднее в Минздраве дали официальный комментарий о состоянии пострадавших в ДТП. В Республиканском центре медицинского реагирования министерства проинформировали о том, что в аварии с маршрутным такси пострадали семь человек, шестерым из которых потребовалась госпитализация.
На место выезжали четыре бригады скорой помощи. Специалисты осмотрели всех пострадавших и большинство направили на госпитализацию.
— Пострадавшие в ДТП доставлены в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска, — прокомментировали в пресс-службе.
Сообщается, что у жертв аварии предварительно диагностировали сочетанные травмы, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.
— Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП, — добавили в Минздраве.
Кроме того, пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ: «Думал затеряться среди посетителей».
Еще милиционер спас могилевчанку, просматривая видео с камеры наблюдения.