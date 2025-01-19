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«Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы». Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском

Минздрав сказал о состоянии пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве сообщили о состоянии пассажиров, пострадавших в жестком ДТП с маршруткой в Минском районе.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что семь человек были доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась».

Позднее в Минздраве дали официальный комментарий о состоянии пострадавших в ДТП. В Республиканском центре медицинского реагирования министерства проинформировали о том, что в аварии с маршрутным такси пострадали семь человек, шестерым из которых потребовалась госпитализация.

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в маршруткой под Минском. Фото: МВД.

На место выезжали четыре бригады скорой помощи. Специалисты осмотрели всех пострадавших и большинство направили на госпитализацию.

— Пострадавшие в ДТП доставлены в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска, — прокомментировали в пресс-службе.

Сообщается, что у жертв аварии предварительно диагностировали сочетанные травмы, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.

— Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП, — добавили в Минздраве.

Кроме того, пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ: «Думал затеряться среди посетителей».

Еще милиционер спас могилевчанку, просматривая видео с камеры наблюдения.