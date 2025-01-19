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Тысячи воронежцев приняли участие в Крещенских купаниях, несмотря на аномально тёплую погоду

В ночь с 18 на 19 января в Воронежской области прошли традиционные крещенские купания.

По данным регионального МЧС, более 2 тысяч человек успели окунуться в проруби до двух часов ночи. Теплая погода и отсутствие снега не стали преградой для верующих, которые отметили Крещение.

Тем не менее, в пяти районах области купания были отменены. В Терновском и Новохоперском районах это объяснили аномально высокой температурой, а в Бобровском и Бутурлиновском — сочетанием погодных условий и сложной оперативной обстановкой. В Лискинском районе купания не проводились из-за введения режима ЧС после атаки беспилотников на местную нефтебазу.

В Воронеже для безопасных крещенских купаний было оборудовано пять купелей.

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