Тысячи воронежцев приняли участие в Крещенских купаниях, несмотря на аномально тёплую погоду

Тем не менее, в пяти районах области купания были отменены. В Терновском и Новохоперском районах это объяснили аномально высокой температурой, а в Бобровском и Бутурлиновском — сочетанием погодных условий и сложной оперативной обстановкой. В Лискинском районе купания не проводились из-за введения режима ЧС после атаки беспилотников на местную нефтебазу.