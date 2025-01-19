Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах

«Начинается ЧС, а Настя — одна из немногих специалистов по болезням птиц. И она понимает, что испачканные мазутом чомги и бакланы там — а она-то в Санкт-Петербурге. И человек принимает решение ехать. Муж ее в этом поддерживает, сидит с ребенком. Настя срывается в Анапу и вместе с коллегами спасает героически птиц. Причем она возвращалась домой, потому что у нее 27 декабря было полгодика ребенку. Встретила с малышом Новый год и потом снова уехала в Анапу, потому что ничего не кончилось», — рассказала Чурикова.