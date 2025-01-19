Чурикова рассказала о работавших в Анапе волонтерах

КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о волонтёрах, чьи истории, по ее словам, достойны отдельной книги.
Чурикова в новогодние каникулы отправилась в Анапу и пробыла там четыре дня. Журналистка работала над собственными материалами, освещая ликвидацию последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе.
«Эти дни, которые я провела в Анапе, потрясли меня до глубины души… Волна фейков, эмоциональных разгонов заполоняет инфополе и мешает людям увидеть истинную картину и истинных героев. Потому что истинные как раз герои соцсети не ведут. Они просто молча делают свою работу. Это, конечно, невероятный информационный дисбаланс. Я рада, что удалось там оказаться и найти то настоящее, те человеческие алмазы», — сказала Чурикова.
По ее словам, истории людей, которые помогают бороться с последствиями ЧС, достойны отдельной книги. Это, например, ветеринар, молодая мама из Санкт-Петербурга Настя Тимофеева, которая всего полгода назад родила.
«Начинается ЧС, а Настя — одна из немногих специалистов по болезням птиц. И она понимает, что испачканные мазутом чомги и бакланы там — а она-то в Санкт-Петербурге. И человек принимает решение ехать. Муж ее в этом поддерживает, сидит с ребенком. Настя срывается в Анапу и вместе с коллегами спасает героически птиц. Причем она возвращалась домой, потому что у нее 27 декабря было полгодика ребенку. Встретила с малышом Новый год и потом снова уехала в Анапу, потому что ничего не кончилось», — рассказала Чурикова.
Яне также удалось посетить анапский центр реабилитации птиц на Жемчужной, 9, который находится в здании винодельни.
«Местный бизнес отдает свою винодельню под центр для реабилитации птиц. Что называется, всем миром помогаем… Так вот, волонтеры, кто эти люди? Это и местные ребята, которые работают полный рабочий день, а потом идут сразу после основной работы еще и птиц выхаживать. Или, например, девушка Наталья, которая приехала, на секундочку, из Швеции для того, чтобы спасать птиц в Анапе», — добавила телеведущая, отметив, что таких историй просто «невероятное количество».
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.