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На дорогах Уфы поймали 11 пьяных водителей

Статистику рейдов раскрыли в ГАИ республики.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе идут массовые рейды на дорогах столицы. Как рассказали в пресс-службе ГАИ, за минувшие сутки инспекторы проверили более 300 водителей.

В результате сотрудники ведомства составили 32 административных протокола за нарушение ПДД. Также 11 водителей рискнули сесть за руль в нетрезвом состоянии.

В Госавтоинспекции Уфы просят жителей сообщать о пьяных за рулем по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347)279−32−92. Также в телеграм-чат ГИБДД по приему сообщений: @GIBDDRB_02bot.

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