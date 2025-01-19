На дорогах Уфы поймали 11 пьяных водителей

В Уфе идут массовые рейды на дорогах столицы. Как рассказали в пресс-службе ГАИ, за минувшие сутки инспекторы проверили более 300 водителей.
В результате сотрудники ведомства составили 32 административных протокола за нарушение ПДД. Также 11 водителей рискнули сесть за руль в нетрезвом состоянии.
В Госавтоинспекции Уфы просят жителей сообщать о пьяных за рулем по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347)279−32−92. Также в телеграм-чат ГИБДД по приему сообщений: @GIBDDRB_02bot.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.