В Ростовской области в красивую дату 25 января 2025 года поженятся 244 пары

Сразу 244 новые семьи появятся в Ростовской области в субботу, 25 января. Такой ажиотаж связан с красивой датой — 21.01.2025 — рассказали donday.ru со ссылкой на областное управление ЗАГС.
Больше всего молодых будут объявлены мужем и женой в Ростове-на-Дону — сразу 119 пар, еще 17 — в Новочеркасске и 16 — в Таганроге. В остальных районах Ростовской области появятся еще 52 новые семьи, уточняют в издании.
Добавим, многие дончане выбирают заключить брак в красивую дату. Большинство называют это символичным, а некоторые честно признаются, что так легче запомнить день и не забыть про очередную годовщину. Например, 24 сентября 2024 года в ЗАГСы Ростовской области на торжественную церемонию пришли 175 пар, из которых 114 — в донской столице.