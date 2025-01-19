В Ростовской области в красивую дату 25 января 2025 года поженятся 244 пары

Добавим, многие дончане выбирают заключить брак в красивую дату. Большинство называют это символичным, а некоторые честно признаются, что так легче запомнить день и не забыть про очередную годовщину. Например, 24 сентября 2024 года в ЗАГСы Ростовской области на торжественную церемонию пришли 175 пар, из которых 114 — в донской столице.