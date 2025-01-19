В Челябинскую область на следующей неделе нагрянут морозы

В начале недели 20 и 21 января возможны снегопады, дневные температуры будут держаться на уровне от минус 2 до минус 7 градусов. Самыми холодными ожидаются среда и четверг: 22 января днем будет минус 18 градусов, в четверг 23 января — минус 14 градусов. Ночные температуры опустятся до минус 24 градусов.