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В Челябинскую область на следующей неделе нагрянут морозы

Температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 93% 752 мм рт. ст. +4°
Источник: unsplash.com

В середине следующей недели, по прогнозам синоптиков, на Южный Урал придет похолодание.

В начале недели 20 и 21 января возможны снегопады, дневные температуры будут держаться на уровне от минус 2 до минус 7 градусов. Самыми холодными ожидаются среда и четверг: 22 января днем будет минус 18 градусов, в четверг 23 января — минус 14 градусов. Ночные температуры опустятся до минус 24 градусов.

В пятницу и субботу морозы должны отступить. 24 и 25 января днем температура воздуха ожидается на уровне минус 9−10 градусов.