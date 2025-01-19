В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Перечень вакансий опубликован на сайте уфимской мэрии.
Так, в одну из уфимских компаний требуется ведущий руководитель проектов в области информационных технологий. Заработная плата — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.
Инженеру-программисту станков с ЧПУ готовы платить от 100 тыс. рублей в месяц.
Инженеру по контрольно-измерительным приборам и автоматике предложат трудиться на зарплату от 100 тыс. рублей.
Также хорошую оплату труда готовы предложить старшему буровому супервайзеру (от 98 тыс. рублей), сборщику подголовников, подлокотников, натяжных сидений (от 85 тыс. рублей), слесарю по ремонту автомобилей (от 75 тыс. рублей).