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В Ростовской области за 2024 год произошло 11 тысяч пожаров

При пожарах в Ростовской области за год спасли 627 человек.

Источник: Комсомольская правда

11 тысяч пожаров потушили сотрудники Главного управления МЧС по Ростовской области за 2024 год. Такую статистику привели в пресс-службе регионального ведомства, подводя итоги работы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— В 2024 году пожарно-спасательными подразделениями выполнено 11 тысяч выездов на пожары и около трех тысяч на ДТП, спасено 627 человек. Для участия в тушении пожаров и проведении спасательных работ добровольцы привлекались более трех тысяч раз, — подытожили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По итогам смотра-конкурса лучшим городским округом в 2024 году признан Азов, а муниципальным районом — Волгодонской.