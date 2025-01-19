В Ростовской области за 2024 год произошло 11 тысяч пожаров

11 тысяч пожаров потушили сотрудники Главного управления МЧС по Ростовской области за 2024 год. Такую статистику привели в пресс-службе регионального ведомства, подводя итоги работы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— В 2024 году пожарно-спасательными подразделениями выполнено 11 тысяч выездов на пожары и около трех тысяч на ДТП, спасено 627 человек. Для участия в тушении пожаров и проведении спасательных работ добровольцы привлекались более трех тысяч раз, — подытожили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По итогам смотра-конкурса лучшим городским округом в 2024 году признан Азов, а муниципальным районом — Волгодонской.