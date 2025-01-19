В Казани на улице Фучика образовался провал на дороге

В Казани перед перекрестком улиц Юлиуса Фучика — ул. Сафиуллина, при движении от улицы Рихарда Зорге, напротив дома 50 по Ю. Фучика, водителям необходимо проявлять внимательность и осторожность, сообщает Госавтоинспекция Казани.