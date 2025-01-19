Здесь образовался провал дорожного покрытия на второй средней полосе движения. Введено частичное ограничение движения. Образовалось сужение проезжей части. Провал рекомендуется объезжать с левой стороны, оставляя правую для общественного транспорта.
В Казани на улице Фучика образовался провал на дороге
В Казани перед перекрестком улиц Юлиуса Фучика — ул. Сафиуллина, при движении от улицы Рихарда Зорге, напротив дома 50 по Ю. Фучика, водителям необходимо проявлять внимательность и осторожность, сообщает Госавтоинспекция Казани.