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В Казани на улице Фучика образовался провал на дороге

В Казани перед перекрестком улиц Юлиуса Фучика — ул. Сафиуллина, при движении от улицы Рихарда Зорге, напротив дома 50 по Ю. Фучика, водителям необходимо проявлять внимательность и осторожность, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Здесь образовался провал дорожного покрытия на второй средней полосе движения. Введено частичное ограничение движения. Образовалось сужение проезжей части. Провал рекомендуется объезжать с левой стороны, оставляя правую для общественного транспорта.