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В Воронеже жители двух домов уже третий день остаются без воды

В Воронеже жители домов № 16 и № 18 по улице Цюрупы уже на протяжении трех дней вынуждены жить без водоснабжения.

Причиной является неисправность труб, которую управляющая компания пыталась устранить, однако возник новый дефект, который они обещают устранить только завтра. Об этом сообщили в управе Центрального района города.

Вместо привычного водоснабжения для жителей организован подвоз воды, и они могут бесплатно набирать ее в специально отведенных местах. Проблемы с водоснабжением, по словам местных жителей, связаны с состоянием старых труб в домах.

Местные власти продолжают работать над устранением неисправности и обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды до завершения работ.

ЖКХ