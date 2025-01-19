Что изменится после блокировки в США TikTok, которым пользуются 5,5 млн белорусов

Так, 19 января стало известно, что американские власти ввели запрет на функционирование сервиса в стране, запретив создавать и просматривать видео в TikTok. Сразу же стало известно о блокировке и запрете на скачивание сервиса в AppStore, хотя приложение осталось доступным в Google Play. Однако, если его установить, то приходит уведомление о вступление в США в силу закона, который запрещает TikTok. После уведомления работа приложения завершается.