Что изменится после блокировки в США TikTok, которым пользуются 5,5 млн белорусов

Стало известно, что популярную среди белорусов соцсеть TikTok заблокировали в США, передает БелТА.
Так, 19 января стало известно, что американские власти ввели запрет на функционирование сервиса в стране, запретив создавать и просматривать видео в TikTok. Сразу же стало известно о блокировке и запрете на скачивание сервиса в AppStore, хотя приложение осталось доступным в Google Play. Однако, если его установить, то приходит уведомление о вступление в США в силу закона, который запрещает TikTok. После уведомления работа приложения завершается.
К слову, в этом же сообщении пользователей информируют о том, что избранный президент США Дональд Трамп обещает найти решение для восстановления работы приложения. Ранее Трамп заявлял, что сразу после инаугурации он намерен издать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней.
При этом контрольные сервисы сообщают о том, что также 19 января еще произошел серьезный сбой в работе TikTok у пользователей в соседней с Беларусью России. О сбое в работе TikTok на территории Беларуси пока не сообщается. Таким образом, из-за блокировки в США в работе сервиса в Беларуси изменений не последовало.
Однако известно, что американские блогеры задавали многие популярные тренды в соцсети, а американские инфлюенсеры, по сути, во многом задавали направление развития сервиса.
Ранее TikTok ввел запреты для пользователей, среди которых 5,5 миллиона белорусов. А Минсвязи сообщало, что YouTube и TikTok стали самыми востребованными сервисами в Беларуси.
Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.