На украшение Омска к Дню защитника Отечества потратят почти 619 000 рублей

Омская мэрия ищет подрядчика для выполнения работ по украшению Омска к 23 февраля. На эти цели администрация города планирует затратить 618 798 рублей. Соответствующий аукцион размещен на ЕИС «Закупки».
На эти деньги подрядчик должен изготовить и разместить, а после проведения праздничных мероприятий еще и демонтировать тематические баннерные панно и флаги. Конструкции украсят центральные улицы города.
Самые большие баннеры, размером 0,75×2 метра, разместятся на опорах освещения Комсомольского моста. Его украсят 16 панно. Столько же баннеров чуть меньшего размера предусмотрено на улице Гагарина.
18 флагов будут развиваться на 9 опорах освещения по улице Ленина, еще 12 флагов — на Соборной площади. Также флаги украсят улицу Конева и пересечение улиц Березовая—Красный путь.
Приступить к работам подрядчик должен не позднее 14 февраля, а демонтировать конструкции уже к 3 марта.