Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На украшение Омска к Дню защитника Отечества потратят почти 619 000 рублей

На центральных улицах города к 23 февраля появятся праздничные панно и флаги.

Источник: Комсомольская правда

Омская мэрия ищет подрядчика для выполнения работ по украшению Омска к 23 февраля. На эти цели администрация города планирует затратить 618 798 рублей. Соответствующий аукцион размещен на ЕИС «Закупки».

На эти деньги подрядчик должен изготовить и разместить, а после проведения праздничных мероприятий еще и демонтировать тематические баннерные панно и флаги. Конструкции украсят центральные улицы города.

Самые большие баннеры, размером 0,75×2 метра, разместятся на опорах освещения Комсомольского моста. Его украсят 16 панно. Столько же баннеров чуть меньшего размера предусмотрено на улице Гагарина.

18 флагов будут развиваться на 9 опорах освещения по улице Ленина, еще 12 флагов — на Соборной площади. Также флаги украсят улицу Конева и пересечение улиц Березовая—Красный путь.

Приступить к работам подрядчик должен не позднее 14 февраля, а демонтировать конструкции уже к 3 марта.