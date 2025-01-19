Беларусь опередила Россию и Казахстан по уровню занятости населения

Одним из основных преимуществ нашей страны называют высокий уровень образования людей. В III квартале 2024 года в Беларуси 58,5% занятого в экономике населения имели высшее или среднее специальное образование. Это несколько ниже, чем в России (62,3%), но заметно выше, чем в Казахстане (41%).