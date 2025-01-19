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Беларусь опередила Россию и Казахстан по уровню занятости населения

В III квартале 2024 года уровень занятости белорусов составил 67,9% к численности рабочей силы. Такие данные публикует агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Белорусский институт стратегических исследований.

Специалисты БИСИ выборочно обследовали домашние хозяйства Беларуси за этот период и пришли к выводу, что на рынке труда в стране отмечается высокий уровень занятости населения. В городах он составил 68,5% к численности рабочей силы.

Для сравнения: в Казахстане уровень занятости составил 65,2%, а в России — 61,6%.

Одним из основных преимуществ нашей страны называют высокий уровень образования людей. В III квартале 2024 года в Беларуси 58,5% занятого в экономике населения имели высшее или среднее специальное образование. Это несколько ниже, чем в России (62,3%), но заметно выше, чем в Казахстане (41%).

По последним данным Белстата, в ноябре в экономике страны было занято 4120,5 тыс. человек. Их число росло второй месяц подряд: в октябре их было 4117,5 тыс.

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