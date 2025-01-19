Беларусь опередила Россию и Казахстан по уровню занятости населения

Специалисты БИСИ выборочно обследовали домашние хозяйства Беларуси за этот период и пришли к выводу, что на рынке труда в стране отмечается высокий уровень занятости населения. В городах он составил 68,5% к численности рабочей силы.
Для сравнения: в Казахстане уровень занятости составил 65,2%, а в России — 61,6%.
Одним из основных преимуществ нашей страны называют высокий уровень образования людей. В III квартале 2024 года в Беларуси 58,5% занятого в экономике населения имели высшее или среднее специальное образование. Это несколько ниже, чем в России (62,3%), но заметно выше, чем в Казахстане (41%).
По последним данным Белстата, в ноябре в экономике страны было занято 4120,5 тыс. человек. Их число росло второй месяц подряд: в октябре их было 4117,5 тыс.