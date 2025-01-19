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10 тысяч нижегородцев окунулись в проруби в крещенскую ночь

Для омовения в регионе организовали 62 места для купания.

Источник: Нижегородская правда

10 тысяч человек окунулись в проруби в Крещение в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Для омовения в регионе организовали 62 места для купания, шесть из них — в Нижнем Новгороде.

Из-за аномально теплой погоды были усилены меры безопасности на льду. Вход на большинство купален оборудовали с берега, также дополнительно на всех местах проводили замеры толщины льда. Во время крещенского обряда дежурили пожарные, спасатели, сотрудники ГИМС, добровольцы, медики и сотрудники полиции — всего более 900 человек.

Крещенские купания в Нижегородской области прошли без происшествий.

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