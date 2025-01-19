10 тысяч нижегородцев окунулись в проруби в крещенскую ночь

Из-за аномально теплой погоды были усилены меры безопасности на льду. Вход на большинство купален оборудовали с берега, также дополнительно на всех местах проводили замеры толщины льда. Во время крещенского обряда дежурили пожарные, спасатели, сотрудники ГИМС, добровольцы, медики и сотрудники полиции — всего более 900 человек.