Лукашенко и Путин на Крещение договорились о личных контактах

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 19 января, на Крещение, провели телефонный разговор, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Как сообщили в пресс-службе, белорусский и российский лидеры обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения Господнего. Кроме того, президент России попросил белорусского президента поздравить всех православных белорусов и передать наилучшии пожелания народу Беларуси.
Также Путин и Лукашенко успели на Крещение обсудить актуальные рабочие вопросы по двустороннему взаимодействию. Также главы государств подчеркнули необходимость поддержания интенсивности белорусско-российского сотрудничества во всех сферах.
Кроме того, президенты договорились о дальнейших личных контактах.
Здесь мы писали о том, что можно и нельзя делать на Крещение 19 января 2025 года.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав про готовность номер один.