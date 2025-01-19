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МВД сказало белорусам в три действия защитить свой аккаунт в Telegram

В милиции сказали белорусам, как в три шага защитить свой аккаунт в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как белорусы могут защитить от мошенников свои аккаунты в Телеграме, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

В милиции сказали белорусам что, чтобы защитить свои телеграм-аккаунты от злоумышленников необходимо выполнить три действия.

Прежде всего, должна быть включена двухфакторная аутентификация. Это помогает дополнительно обезопасить учетную запись, если к мошенникам попадает номер телефона и код подтверждения.

Также нужно разрешить звонки в мессенджере только своим контактам. Это позволяет частично минимизировать риски столкнуться с телефонными аферистами в мессенджере.

Третьим шагом следует ограничение возможности добавления в группы. Следует позволить это только своим контактам или определенным пользователям.

— Существуют схемы, когда аферисты создают телеграм-группы, в которых выманивают учетные данные от аккаунта, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще милиционер спас могилевчанку, просматривая видео с камеры наблюдения.

Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.