В Госдуме сообщили, что бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий

С 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексировались раз в год — 1 января. Корректировать их также могли президент РФ и правительство. Ранее принятый закон о бюджете Социального фонда России предполагал, что в 2025 году произойдет переход на систему индексации пенсий два раза в год — с 1 февраля и с апреля. Однако, как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Российской газете», в этом году было принято решение «оставить пока прежнюю систему индексации, к которой люди уже привыкли за многие годы».