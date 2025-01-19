В Восточно-Казахстанской области вновь закрывают трассу из-за угрозы схода лавин

По информации пресс-службы «КазАвтоЖол», речь идет о закрытии дороги «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» с 6 по 66 км — участок село Ушановское — Серебрянск. Движение будет ограничено для всех видов транспорта 19 января с 19:00.