В Восточно-Казахстанской области вновь закрывают трассу из-за угрозы схода лавин

По информации пресс-службы «КазАвтоЖол», речь идет о закрытии дороги «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» с 6 по 66 км — участок село Ушановское — Серебрянск. Движение будет ограничено для всех видов транспорта 19 января с 19:00.
«Такая мера необходима в связи с накоплением снежного покрова и его неустойчивости на лавинных маршрутах и угрозой самопроизвольного схода снежных лавин», — пояснили в «КазАвтоЖол».
Ориентировочное время открытия участка дороги — 6 часов утра 20 января 2025 года.
Дополнительную информацию можно узнать в круглосуточном колл-центре по номеру 1403.
18 января 2025 года в Восточно-Казахстанской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 кубических метров. Из-за этого временно перекрыли участок трассы областного значения «Усть-Каменогорск — Самарское».