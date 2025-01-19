В Башкирии в крещенских купаниях приняли участие почти 30 тысяч человек.

29,5 тысячи жителей Башкирии уже окунулись в ледяные купели в честь Крещения. Данные по состоянию на 15:00 сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Ранее «Башинформ» писал о том, что в купели окунулись 22 тысячи желающих. Инцидентов за это время не произошло.