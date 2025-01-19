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В Башкирии в крещенских купаниях приняли участие почти 30 тысяч человек

В Башкирии в крещенских купаниях приняли участие почти 30 тысяч человек.

Источник: Башинформ

29,5 тысячи жителей Башкирии уже окунулись в ледяные купели в честь Крещения. Данные по состоянию на 15:00 сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Ранее «Башинформ» писал о том, что в купели окунулись 22 тысячи желающих. Инцидентов за это время не произошло.

Напомним, 93 места для омовения в Крещение Господне подготовлены к открытию в 55 районах Башкирии. Для обеспечения безопасности на водных объектах в период проведения обряда «Крещенских купаний» спланирована общая группировка сил и средств РСЧС в составе 1987 человек, 584 единицы техники.

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