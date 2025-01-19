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Не стало почетного профессора СГИКа Анатолия Майорова

Прощание с Анатолием Александровичем Майоровым состоится 21 января.

В ночь на 19 января после продолжительной тяжелой болезни скончался легендарный педагог, почетный профессор Самарского института культуры, заслуженный работник культуры России Анатолий Александрович Майоров.

С самым творческим вузом региона связана практически вся его жизнь. После выпуска Анатолий Александрович остался работать в Alma mater и посвятил больше 40 лет подготовке молодых музыкантов.

В 2010-м году Анатолий Александрович возглавил факультет современного искусства и художественных коммуникаций. Будучи деканом он тщательно подбирал кадровый состав, верил в начинающих педагогов и тонко чувствовал людей, поддерживая их желание развивать общее дело.

Анатолий Майоров был бессменным председателем жюри Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

Анатолий Майоров завершил работу в СГИКе в 2021 в статусе «Почетного профессора», но при этом всегда оставался верен родному вузу: консультировал педагогов и помогал советом.

Прощание с Анатолием Александровичем Майоровым состоится 21 января (вторник) с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, зал 3.