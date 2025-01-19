В Калининграде снесут бобровую плотину на Борисовском ручье

Жители Калининграда пожаловались на подтопление от бобровых плотин на Борисовском ручье. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минприроды.
Калининградцы попросили очистить ручей на улице Емельянова от дамбы, сооружённой бобрами. Место осмотрели министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова и представители органов власти муниципалитета.
«В самом деле, бобры образовали целую колонию из нескольких семей, порядка 14 особей. Основным благоприятным условием данной местности является самосевная растительная поросль ивняка, которая является кормовой базой. В целях сохранения безопасности входящих групп в свои норы бобрами были созданы эти плотины», — говорится в сообщении.
Власти решили вырубить ивняк и провести санитарный уход за откосами вдоль участка ручья, протекающего на территории жилой застройки. Кроме того, в мэрии пообещали ликвидировать дамбовое сооружение.
В 2023 году эксперт сообщал, что за последние годы численность бобров в регионе существенно сократилась. «Раньше бобры жили в мелиоративных каналах, а теперь скатились в большие реки и обитают там. Следовательно, и ущерба от них меньше», — заявлял глава «Общества охотников и рыболовов» Олег Белкин.
В 2017 году бывший губернатор Антон Алиханов предложил выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными. «Есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии», — отмечал глава региона.
Власти периодически проводят отстрел этих животных из-за существенного увеличения популяции. По словам специалистов, бобры наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству: подтапливают сельхозугодия, дороги, мелиоративные каналы и разрушают дамбы.