В Братске разыскивают родственников мужчины, потерявшего память

В Братске сотрудники полиции и волонтеры устанавливают личность мужчины, который потерял память. Его обнаружили 17 января в районе улицы Комсомольской. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
— Поступило заявление от местной жительницы. Женщина пояснила, что обнаружила мужчину, который ничего не помнит о себе и не может говорить. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили потерявшегося в больницу, — говорится в сообщении.
Мужчине на вид 50−55 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, борода. Был одет как на фото: серая мастерка, черная куртка, черный свитер в белую полоску, черные штаны, черная шапка. Из особых примет: на теле имеется послеоперационный шрам от подмышечной впадины до солнечного сплетения.