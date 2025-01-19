Собянин: Число проектов комплексного развития территорий за 2024 год увеличилось в 1,6 раза

Мэр отметил, что на этих территориях город с инвесторами построит: 94 школы и 108 детских садов; 66 физкультурно-оздоровительных комплексов; 22 медицинских учреждения. Кроме того, планируется возвести 6,7 млн кв. м жилья для программы реновации и других нужд города. На всех территориях будут сделаны качественные дороги и благоустройство. Новые социальные, общественные, деловые объекты и производства дадут горожанам около 898 тыс. рабочих мест.