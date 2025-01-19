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Собянин: Число проектов комплексного развития территорий за 2024 год увеличилось в 1,6 раза

Число проектов комплексного развития территорий за 2024 год увеличилось в 1,6 раза. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Программа охватила около 4,2 тыс. гектаров бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что на этих территориях город с инвесторами построит: 94 школы и 108 детских садов; 66 физкультурно-оздоровительных комплексов; 22 медицинских учреждения. Кроме того, планируется возвести 6,7 млн кв. м жилья для программы реновации и других нужд города. На всех территориях будут сделаны качественные дороги и благоустройство. Новые социальные, общественные, деловые объекты и производства дадут горожанам около 898 тыс. рабочих мест.

строительство
Собянин Сергей