В Ростовстате перечислили города с самыми низкими ценами на яйца

Так, самая низкая цена оказалась в Волгодонске — 114 рублей 70 копеек, чуть дороже, за 115 рублей 80 копеек, в Сальске. Дороже всего десяток яиц обойдется жителям Таганрога — 130 рублей, в Шахтах на восемь рублей дешевле — 121 рубль 80 копеек, а в Ростове средняя цена — 118 рублей 50 копеек.