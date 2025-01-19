Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 20 января 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 20 января 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 149-Б — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Бр. Кашириных, 68, 68-А, 85-А, 87-А, 89 — с 09:00 до 17:00;
— Чичерина, 38-В — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 194, 194-А, 196 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11-А, 11-Б; ч/с: Индивидуальная 2-я, 5−58-А; Свердловский тр., 4-П-4-Ф — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Трубников, 9, 11, 13, 15, 17 — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Барбюса, 31, 37, 37-А — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Богдана Хмельницкого, 35; Сталеваров, 78, 88-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 20-А (подъезд 8) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Лунная, 54−85; Каменогорская, 28-А-56; Лагерная, 10−21; Хрустальная, 4−14; Профинтерна, 70−93; Минская, 27; Киевская, 28; Пальмовая, 1−16; Табачная, 1−11 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Ловина, 20 (подъезды 1−5), 22 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Октябрьская, 5; Южноуральская, 12, 16 — с 08:30 до 18:00;
— Грибоедова, 17, 19, 20, 26, 31, 37, 62, 65, 66, 68, 118, 157, 186,1 90, 231, 247; Ловина, 26 — с 13:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Архитектора Александрова, 2, 4, 8, 10; Ун. Набережная, 94, 153, 155, 159 — с 09:00 до 17:00;
— Академика Сахарова, 1, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А — с 09:00 до 17:00;
— ч/с: Татищева; Соловьиная; Усадебная; Раздольная; Каргапольская; Нектарная; Земляничная — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.