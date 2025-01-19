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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 20 января 2025 года

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в понедельник.

Источник: Reuters

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 20 января 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— пр. Победы, 149-Б — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— Бр. Кашириных, 68, 68-А, 85-А, 87-А, 89 — с 09:00 до 17:00;

— Чичерина, 38-В — с 08:00 до 18:00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— пр. Победы, 194, 194-А, 196 — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11-А, 11-Б; ч/с: Индивидуальная 2-я, 5−58-А; Свердловский тр., 4-П-4-Ф — с 08:00 до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение водоснабжения:

— Трубников, 9, 11, 13, 15, 17 — с 09:00 до 19:00.

Отключение газоснабжения:

— Барбюса, 31, 37, 37-А — с 09:00 до 17:00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Богдана Хмельницкого, 35; Сталеваров, 78, 88-А — с 09:00 до 17:00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Челябинская, 20-А (подъезд 8) — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Лунная, 54−85; Каменогорская, 28-А-56; Лагерная, 10−21; Хрустальная, 4−14; Профинтерна, 70−93; Минская, 27; Киевская, 28; Пальмовая, 1−16; Табачная, 1−11 — с 08:00 до 17:00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Ловина, 20 (подъезды 1−5), 22 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— Октябрьская, 5; Южноуральская, 12, 16 — с 08:30 до 18:00;

— Грибоедова, 17, 19, 20, 26, 31, 37, 62, 65, 66, 68, 118, 157, 186,1 90, 231, 247; Ловина, 26 — с 13:00 до 17:00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— Архитектора Александрова, 2, 4, 8, 10; Ун. Набережная, 94, 153, 155, 159 — с 09:00 до 17:00;

— Академика Сахарова, 1, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А — с 09:00 до 17:00;

— ч/с: Татищева; Соловьиная; Усадебная; Раздольная; Каргапольская; Нектарная; Земляничная — с 08:00 до 18:00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ

Плановые работы не проводятся.

ЖКХ