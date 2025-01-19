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Тепло до +7 придет в Беларусь 20 января

Белгидромет сказал о ночном морозе и потеплении до + 7 днем 20 января.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 93% 753 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси 20 января потеплеет до +7 градусов, сообщает pogoda.by.

Ранее мы писали о том, что погодная модель прогнозирует поступление в Беларусь серьезного тепла с Азорских островов 20 января: «Такой теплый воздух не часто приходит даже летом».

В Белгидромете отметили, что в понедельник погоду в Беларуси преимущественно будет формировать область повышенного атмосферного давления. И только в ночные часы и с утра в северных районах возможно влияние неустойчивой воздушной массы.

В течение суток будет облачно с прояснениями и, в основном, без осадков. Опять-таки только ночью и в утренние часы местами в северной части республики может быть небольшой дождь. В отдельных районах возможно появление слабого тумана, слабого гололеда ночью и с утра.

Ветер будет переменным и умеренным. Ночью температуры опустятся до −3 — +3 градусов, а днем воздух прогреется до +1 — +7 тепла.