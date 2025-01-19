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Жители Ростова заявили о грохоте в небе и включении сирены

Ростовчан напугали звуки сирены днем 19 января.

Источник: Комсомольская правда

Днем в воскресенье, 19 января, в Ростове-на-Дону и в пригороде был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а также работа сирены. Видео, снятые обеспокоенными горожанами, появились в городских пабликах.

Первыми сообщили о грохоте в небе жители Чкаловского микрорайона, позже отозвались в комментариях ростовчане, дома которых находятся в микрорайонах Сельмаш, Нахичевань, Александровка. Некоторые пишут, что слышали похожий на взрыв звук в Таганроге, Азове, Батайске и даже в Новочеркасске.

Причины громкого звука неясны. Министерство обороны и местные власти не сообщали и о том, зачем была включена сирена. Официального подтверждения работы системы противовоздушной обороны не было.