Жители Ростова заявили о грохоте в небе и включении сирены

Первыми сообщили о грохоте в небе жители Чкаловского микрорайона, позже отозвались в комментариях ростовчане, дома которых находятся в микрорайонах Сельмаш, Нахичевань, Александровка. Некоторые пишут, что слышали похожий на взрыв звук в Таганроге, Азове, Батайске и даже в Новочеркасске.