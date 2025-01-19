Парад Абдрашитова

Вадима Юсуповича Абдрашитова, режиссера «Парада планет», «Охоты на лис», «Слуги» и «Пьесы для пассажира», чье 80-летие со дня рождения мы отмечали 19 января, в работе можно было назвать очень профессионально дотошным. И внешне он часто казался очень закрытым человеком. Но это только внешне. Строго говоря, я больше с ним общался не по работе. С Вадимом меня связывали долгая жизнь и дружба.
Дружили мы с ним еще со времен учебы во ВГИКе. Он был старше меня по возрасту, но младше по курсу. Все в институте были рядом, поэтому мы и начали общаться, подружились. И так же вместе мы с Вадимом входили в кинематограф. И многие десятилетия вместе прошли: ВГИК вместе окончили, потом на «Мосфильме» стали работать — и я, и он ассистентами. Потом уже каждый начал снимать свои картины, потом оба стали членами правления «Мосфильма». И как-то так получилось, что мы по жизни с ним всё время шли рядом.
Как я уже сказал, закрытым Вадим Абдрашитов только казался. При близком дружеском общении ты понимал, что помимо таланта это был человек невероятного обаяния и ума. Вадим был полон остроумия, с потрясающим чувством юмора. Невероятно веселый человек, поэтому я помню буквально каждую нашу встречу. Мне доставляло удовольствие просто посидеть и поговорить с ним. А говорили мы с ним всегда много, на разные темы и абсолютно обо всем.
Сергей Эйзенштейн говорил, что искусство — это стиль. А Вадим Абдрашитов сам и был стиль. И говорить коротко о его стиле, разбирать его просто невозможно, всякое обсуждение в этом ключе сразу же перетечет в долгий и обстоятельный киноведческий разговор. Если коротко, то, безусловно, художественный стиль у Вадима Юсуповича был своеобразный и самобытный. Поэтому его картины легко отличить от фильмов любого другого мастера, ему это было очень присуще. В моем понимании это и есть признак большого художника, мастера.
Я думаю, что смысл его творчества и причина, по которой оно имеет непреходящее значение для нашей культуры, — это то, что он невероятно точно передавал в своих фильмах время. Чтобы себя осознавать, нужно изучать собственную историю. Это можно делать через исторические произведения, литературу и так далее. Кинематограф выделяется тем, что передает атмосферу и дух времени буквально на ощупь. В этом смысле фильмы Вадима Абдрашитова абсолютно незаменимы. Он очень точно ощущал и передавал современность. Я сейчас подразумеваю последнюю четверть XX века, поэтому если зритель хочет понять этот период, то стоит обратиться именно к фильмам Вадима Абдрашитова.
Все его картины были именно о течении нашей жизни, о той современности, в которой он жил. Герои его фильмов — обычные люди. Исторических картин у него не было. Насущные проблемы и вопросы, которые больше всего тогда волновали людей советского общества, атмосфера — из этого сотканы его фильмы. И это очень важно. Потому что одно дело читать исторические факты, а совсем другое — их понимать. Атмосфера эпохи и ее дух порой гораздо больше говорят нам о жизни. Собственно, как мне кажется, это и было частью фирменного стиля Вадима Абдрашитова. В той остроте, с которой он понимал современность, передавал ее в своем кино и будто бы что-то предчувствовал. И если бы меня попросили назвать лучший фильм Вадима Абдрашитова, то, пожалуй, бы назвал «Парад планет». Мне очень нравится эта картина. Объяснять почему — это еще один большой киноведческий разговор на много часов. Мы же с вами о Вадиме Абдрашитове говорим.
Автор — народный артист РФ, кинорежиссер и сценарист, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм».
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