Парад Абдрашитова

Все его картины были именно о течении нашей жизни, о той современности, в которой он жил. Герои его фильмов — обычные люди. Исторических картин у него не было. Насущные проблемы и вопросы, которые больше всего тогда волновали людей советского общества, атмосфера — из этого сотканы его фильмы. И это очень важно. Потому что одно дело читать исторические факты, а совсем другое — их понимать. Атмосфера эпохи и ее дух порой гораздо больше говорят нам о жизни. Собственно, как мне кажется, это и было частью фирменного стиля Вадима Абдрашитова. В той остроте, с которой он понимал современность, передавал ее в своем кино и будто бы что-то предчувствовал. И если бы меня попросили назвать лучший фильм Вадима Абдрашитова, то, пожалуй, бы назвал «Парад планет». Мне очень нравится эта картина. Объяснять почему — это еще один большой киноведческий разговор на много часов. Мы же с вами о Вадиме Абдрашитове говорим.