Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 20 января

В Иркутской области с 20 по 26 января возможны перебои с радио и телевидением. Помехи будут наблюдаться в нескольких городах из-за проведения профилактических работ. Об этом предупредили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Отключения телерадиосигнала в Иркутской области 20 января 2025.
— Под отключение попадут Ангарск, Байроновка (Тайшетский район), Братск, Иркутск, Калтук, Ключи-Булак (Братский р-н), Новоленино (Нукутский район), Усолье-Сибирское и Усть-Илимск, — говорится в сообщении.
Нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Также будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанции «Звезда FM», «Радио России» ГТРК Иркутск, «Маяк», «Вести FM».
Подробнее ознакомиться с графиком профилактических работ можно в фотокарточках, на них указано московское время.
В Иркутской области с 20 по 26 января возможны перебои с радио и телевидением. В Иркутской области с 20 по 26 января возможны перебои с радио и телевидением.