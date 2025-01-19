В Крыму около 4 тысяч человек совершили крещенские омовения

Как рассказали в ведомстве, безопасность обеспечивали сотрудники спасательных служб, МВД, министерства здравоохранения Крыма и волонтеры.
Благодаря работе служб экстренного реагирования купания прошли без происшествий.
Также в храме иконы Божьей Матери «Неопалимая купина» прошел обряд освящения воды для сотрудников чрезвычайного ведомства и их семей.
Ранее сообщалось, что в Крещенский сочельник на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» освятили реку Героон. На территории разместили специальные помосты и палатки для желающих совершить омовения.