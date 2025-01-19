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В Крыму около 4 тысяч человек совершили крещенские омовения

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Источник: Reuters

Как рассказали в ведомстве, безопасность обеспечивали сотрудники спасательных служб, МВД, министерства здравоохранения Крыма и волонтеры.

Благодаря работе служб экстренного реагирования купания прошли без происшествий.

Также в храме иконы Божьей Матери «Неопалимая купина» прошел обряд освящения воды для сотрудников чрезвычайного ведомства и их семей.

Ранее сообщалось, что в Крещенский сочельник на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» освятили реку Героон. На территории разместили специальные помосты и палатки для желающих совершить омовения.

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