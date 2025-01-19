Депутат Немкин: TikTok может пересмотреть отношения с РФ после блокировки в США

В Госдуме заявили, что TikTok может вернуться в Россию после блокировки приложения в США. По словам зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова, компания после ухода с американского рынка может зайти на те, где ей «никто не мешает», в том числе и на российский. При этом другой член комитета, депутат Олег Матвейчев, заявил «Газете.Ru», что вопрос о возвращении соцсети в РФ в Госдуме пока не обсуждался.