Новый глава МАРТ сказал, какой советский опыт стоит перенять белорусской торговле

Новый министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», какой советский опыт стоит перенять белорусской торговле. Об этом пишет БелТА.
Прежде всего Карпович, назначенный на пост министра 14 января президентом Беларуси Александром Лукашенко, отметил насыщение советской торговли товарами собственного производства. А еще были стабильны цены вне зависимости от того, где располагается торговый объект.
Также глава МАРТ отметил культуру обслуживания:
— Улыбчивые продавцы с открытой душой встречали граждан в торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания. Может быть, сегодняшние объекты торговли тоже должны стать чуть душевнее?
Артур Карпович говорит, что лучшее из торговли времен СССР концептуально сохранилось в Беларуси.
— У нас не было коренной ломки после советского периода. Но прошедшее время коррективы внесло, — добавил новый глава МАРТ.
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