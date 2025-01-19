Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой опровергли выход дочери на связь

Отец пропавшей в Каспийске студентки из Ростова опроверг получение вестей от нее.

Источник: Комсомольская правда

Отец пропавшей в Дагестане студентки из Ростова Анны Цомартовой — Николай Цомартов — опроверг информацию о том, что дочь выходила с ним на связь. В подтверждение он прислал в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» скриншоты переписки, которую некоторые пользователи восприняли как попытку Анны выйти на контакт с родителями.

— Когда администратор нашего канала в Телеграме по поиску Ани обратился в другую группу, которая якобы нашла другую пропавшую девушку из Дагестана за рубежом, ей написал человек, представившийся коррдинатором. Эту девушка намекнула, что располагает информацией о дочери, заявив, что от нее поступала «заявка на эвакуацию» из-за того, что ее «преследуют некие люди», — объяснил Николай.

Надежда на то, что эта девушка действительно что-то знает о пропавшей ростовчанке, растаяли после того, как она в сообщении попросила денег, зная, что родители готовы заплатить пять миллионов рублей.

— Каждый ответ стоит денег. Отнеситесь с пониманием. Ведь я рискую своей работой, — написала «координатор».

Как объяснили родители, они не будут платить «авансы», а отдадут вознаграждение тому, кто принесет реальную информацию, полезную в поисках дочери.