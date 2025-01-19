Родители пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой опровергли выход дочери на связь

Отец пропавшей в Дагестане студентки из Ростова Анны Цомартовой — Николай Цомартов — опроверг информацию о том, что дочь выходила с ним на связь. В подтверждение он прислал в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» скриншоты переписки, которую некоторые пользователи восприняли как попытку Анны выйти на контакт с родителями.
— Когда администратор нашего канала в Телеграме по поиску Ани обратился в другую группу, которая якобы нашла другую пропавшую девушку из Дагестана за рубежом, ей написал человек, представившийся коррдинатором. Эту девушка намекнула, что располагает информацией о дочери, заявив, что от нее поступала «заявка на эвакуацию» из-за того, что ее «преследуют некие люди», — объяснил Николай.
Надежда на то, что эта девушка действительно что-то знает о пропавшей ростовчанке, растаяли после того, как она в сообщении попросила денег, зная, что родители готовы заплатить пять миллионов рублей.
— Каждый ответ стоит денег. Отнеситесь с пониманием. Ведь я рискую своей работой, — написала «координатор».
Как объяснили родители, они не будут платить «авансы», а отдадут вознаграждение тому, кто принесет реальную информацию, полезную в поисках дочери.