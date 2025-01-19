Родители пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой опровергли выход дочери на связь

— Когда администратор нашего канала в Телеграме по поиску Ани обратился в другую группу, которая якобы нашла другую пропавшую девушку из Дагестана за рубежом, ей написал человек, представившийся коррдинатором. Эту девушка намекнула, что располагает информацией о дочери, заявив, что от нее поступала «заявка на эвакуацию» из-за того, что ее «преследуют некие люди», — объяснил Николай.