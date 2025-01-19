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На курортах Башкирии в каникулы отдохнули 100 тысяч человек

Это на 58% больше, чем за праздничные зимние дни предыдущего года.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько курорты Башкирии приняли отдыхающих за минувшие новогодние каникулы. Так, по данным ТГ-канала «БашПрирода», с начала 2025 года различные туристические точки посетили около 100 тысяч человек. Это на 58% больше, чем было в 2024 году.

Пользовались популярностью в новогодние каникулы геопарки «Торатау» и «Янган-Тау», визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций «Тура-хан» и музейный комплекс «Шульган-Таш». Их посетили порядка 53 тысяч туристов.

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