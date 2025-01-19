На курортах Башкирии в каникулы отдохнули 100 тысяч человек

Стало известно, сколько курорты Башкирии приняли отдыхающих за минувшие новогодние каникулы. Так, по данным ТГ-канала «БашПрирода», с начала 2025 года различные туристические точки посетили около 100 тысяч человек. Это на 58% больше, чем было в 2024 году.