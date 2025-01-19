Онколог назвал реальный процент летальности и выживаемости при раке в Беларуси

— В своей концепции развития онкологической службы мы ставим перед собой задачи, чтобы уже к 2040 году было не 17% летальности одногодичной, а чтобы это уже было 14%, чтобы выживаемость была не 60% в пять и более лет, а чтобы это было уже 70%, — отметил Виктор Кондратович.