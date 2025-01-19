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Онколог назвал реальный процент летальности и выживаемости при раке в Беларуси

Главврач онкоцентра назвал процент летальности и выживаемости при раке в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович (который также является членом Совета Республики) рассказал в эфире телеканала СТВ, какой процент летальности и выживаемости при раке в Беларуси.

Для сравнения специалист привел следующие цифры. Тридцать лет назад на учете в возглавляемом им онкоцентре состояло около 19 тысяч пациентов, а по состоянию на начало 2025 года это 88 700 пациентов.

— Но при этом тридцать лет назад половина пациентов умирала в течение первого года после установления диагноза. Сейчас одногодичная летальность составляет 17%. Да, это высокий процент, но это 17%, а не 50%, — подчеркнул Кондратович.

Также специалист рассказал, что достижением белорусской онкологии является и пятилетнее дожитие пациентов (а также более пяти лет) свыше 60%.

— В своей концепции развития онкологической службы мы ставим перед собой задачи, чтобы уже к 2040 году было не 17% летальности одногодичной, а чтобы это уже было 14%, чтобы выживаемость была не 60% в пять и более лет, а чтобы это было уже 70%, — отметил Виктор Кондратович.

По его словам, эти задачи «грандиозные, но они объективные и живые задачи».

— Мы полагаем их выполнить, — добавил главврач Минского городского клинического онкоцентра.

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