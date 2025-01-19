В новогодние праздники ростовчане чаще стали вызывать повара на дом

Во время новогодних праздников в Ростове-на-Дону повысился спрос на услугу «Повар на дом». По данным платформы «Авито. Услуги» за декабрь 2024 года новогоднего кулинара стали вызывать на 76 процентов чаще, чем в последний месяц 2023-го. Средняя стоимость такой услуги в Ростове составляет 500 рублей.