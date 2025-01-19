В новогодние праздники ростовчане чаще стали вызывать повара на дом

Во время новогодних праздников в Ростове-на-Дону повысился спрос на услугу «Повар на дом». По данным платформы «Авито. Услуги» за декабрь 2024 года новогоднего кулинара стали вызывать на 76 процентов чаще, чем в последний месяц 2023-го. Средняя стоимость такой услуги в Ростове составляет 500 рублей.
Такой услугой пользуются семьи и компании для экономии времени на закупку продуктов и приготовление.
Судя по объявлениям, такие шеф-повара уточняют вкусы и традиции семьи или компании, а также тематику вечера, оформляют праздничный стол нарядно, подают блюда эффектно. А еще приглашенный кулинар обещает оставить после себя чистую кухню.
Больше других поваров по объявлению приглашали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. А самый высокий рост спроса в декабре прошлого года к ноябрю зафиксирован в Томске — 192%, Санкт-Петербурге — 183%, Туле — 181%, Иркутске — 147% и Ставрополе — 135%.