Мороз до −7 и мокрый снег обещают синоптики в Ростовской области в понедельник

Похолодание до −7 градусов прогнозируют синоптики Ростовского гидрометцентра в донском регионе в понедельник, 20 января. Специалисты «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, чего ждать от погоды в Ростове и области.
— В Ростове-на-Дону будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром дороги скует гололедица. Северо-западный и западный ветер разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 12 — 14. Температура воздуха ночью составит от −1 до −3 градусов, а днем от +1 до +3, — уточнили ростовские синоптики.
Тем временем в Ростовской области тоже будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой мокрый снег и дождь, а днем обойдется без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможна изморозь, а на дорогах гололедица. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах он может усилиться до порывов в 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5, при прояснениях мороз усилится до −7 градусов, днем же ожидается от −1 до +4.