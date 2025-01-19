Мороз до −7 и мокрый снег обещают синоптики в Ростовской области в понедельник

Тем временем в Ростовской области тоже будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой мокрый снег и дождь, а днем обойдется без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможна изморозь, а на дорогах гололедица. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах он может усилиться до порывов в 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5, при прояснениях мороз усилится до −7 градусов, днем же ожидается от −1 до +4.