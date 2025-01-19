СК SOS опроверг информацию об обнаружении пропавшей спортсменки Цомартовой

После этого Надежда уточнила, что не будет «платить за воздух», и попросила сначала сообщить хоть что-то или показать фотографию. Тогда предполагаемый координатор рассказала, что ~от Анны был запрос на эвакуацию, так как ее якобы преследовали некие люди~.