Министр Иван Кубраков и руководство МВД Беларуси окунулись в прорубь на Крещение

Министр внутренних дел Иван Кубраков и руководство МВД окунулись в прорубь на Крещение. Видео с события, которое прошло в Центре подготовки кадров МВД, разместил телеграм-канал госоргана.
— Замечательной крещенской традиции много лет следуют сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск. Ежегодно люди в погонах, гражданский персонал, наши курсанты, лицеисты, их родители таким образом закаляют себя, силу духа. Считаю, что мы должны обладать выносливостью, быть крепкими. Без этого никуда! — сказал Кубраков, окунувшись в прорубь, освященную перед этим священником во время праздничного молебна.
Также министр признался, что окунается в купель на праздник не впервые. И поздравил всех белорусов с Крещением, пожелав «здоровья, крепости духа, удачи и мирного неба над головой».
— Уверен, в нашей стране все будет хорошо! — добавил Иван Кубраков.
Вместе с руководителем министерства в купель окунулись его заместители, главы и сотрудники подразделений центрального аппарата и центрального подчинения, а также департаментов, УВД областей республики и ГУВД Мингорисполкома. В мероприятии приняли участие военнослужащие внутренних войск, курсанты, лицеисты. Причем многие приехали на праздник вместе со своими семьями — всего около 300 человек, для которых развернули точки обогрева, баню, возможность попробовать солдатскую кашу, а также чай, сушки и печенье.
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