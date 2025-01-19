Министр Иван Кубраков и руководство МВД Беларуси окунулись в прорубь на Крещение

— Замечательной крещенской традиции много лет следуют сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск. Ежегодно люди в погонах, гражданский персонал, наши курсанты, лицеисты, их родители таким образом закаляют себя, силу духа. Считаю, что мы должны обладать выносливостью, быть крепкими. Без этого никуда! — сказал Кубраков, окунувшись в прорубь, освященную перед этим священником во время праздничного молебна.