В Ленинском районе Ростова устранен дефект теплотрассы, тепло возвращается в дома

В 11 многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону, оставшихся без отопления в воскресенье, 19 января, возвращается тепло. Об этом сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов.
— Дефект устранен. Ведется заполнение теплотрассы. Ориентировочно через три-четыре часа тепло появится в домах жителей, — написал в 16:39 и.о. министра в своем официальном блоге в Телеграм.
Напомним, сообщение о временной приостановке подачи ресурса в дома ростовчан Сергей Орлов написал в 10:30. Причиной оказался дефект теплотрассы по улице Красноармейская, 36.
Кроме того, с масштабной коммунальной проблемой столкнулись сегодня и жители Шахт. Там произошел порыв водовода в переулке Рыночном. В связи с этим было снижено давление в сети водоснабжения в направлении поселков 20 лет РККА и Воровского, а также улиц Ленина, Пролетарской, Рабоче-Крестьянской, Чухновского, Дзержинского и переулка Автомобильного. Около 17 часов появилось сообщение об устранении проблемы. ии.
— Работы завершены. Ведется опрессовка системы. Ориентировочно через три часа водоснабжение восстановится в домах жителей.