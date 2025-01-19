В Ленинском районе Ростова устранен дефект теплотрассы, тепло возвращается в дома

Кроме того, с масштабной коммунальной проблемой столкнулись сегодня и жители Шахт. Там произошел порыв водовода в переулке Рыночном. В связи с этим было снижено давление в сети водоснабжения в направлении поселков 20 лет РККА и Воровского, а также улиц Ленина, Пролетарской, Рабоче-Крестьянской, Чухновского, Дзержинского и переулка Автомобильного. Около 17 часов появилось сообщение об устранении проблемы. ии.