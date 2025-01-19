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В Ростове во время крещенских купаний женщина потеряла сознание

Ростовские спасатели помогли упавшей в обморок на крещенских купаниях женщине.

Источник: Комсомольская правда

Городские спасатели рассказали о ЧП во время крещенских купаний в Ростове-на-Дону 18 и 19 января. По словам информации пресс-службы Управления по делам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуацияйм города, празднование, в основном, прошло спокойно. Но одно из ростовчанок заставила понервничать.

— Инцидент произошел в воскресенье, 19 января, около 12 часов у источника по улице Багрямяна, 1, рядом с церковью Сурб-Хач, — прокомментировали в пресс-службе. — Одной из купавшихся женщин при выходе из воды стало плохо.

Дежурившие на месте спасатели Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС заметили, что ростовчанка теряет сознание. Спасатели быстро подбежали к женщине и подхватили ее.

— Мы принесли ее на руках к нам в машину, дали подышать парами нашатырного спирта, и она начала приходить в себя, — рассказали спасатели. — Чтобы она поскорее согрелась, накрыли ее теплыми куртками и напоили сладким горячим чаем.

Когда на место приехала карета скорой помощи, спасатели передали женщину медикам.

Добавим, городские спасатели обеспечивали безопасность на местах омовений в течение всего периода празднования Крещения Господня.