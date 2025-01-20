Что можно и нельзя делать в день Иоанна Крестителя 20 января на Зимний свадебник

Православная церковь 20 января вспоминает Иоанна Крестителя. В народе празднуют день Ивана Бражника. Название возникло по причине того, что крещенскую воду обязательно пили перед тем, как сесть за стол. А после — беды запивали бражкой. Кроме того, существует название — Зимний свадебник. Так, период от Рождества до Масленицы считался свадебным.