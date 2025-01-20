Что можно и нельзя делать в день Иоанна Крестителя 20 января на Зимний свадебник

Православная церковь 20 января вспоминает Иоанна Крестителя. В народе празднуют день Ивана Бражника. Название возникло по причине того, что крещенскую воду обязательно пили перед тем, как сесть за стол. А после — беды запивали бражкой. Кроме того, существует название — Зимний свадебник. Так, период от Рождества до Масленицы считался свадебным.
Что нельзя делать 20 января.
Перед завтраком запрещено разговаривать с кем-либо до того момента, пока не будет выпита крещенская вода. Не рекомендуется умываться. Не следует начинать застолье с первых блюд. Предки верили, что не удастся реализовать все задуманное.
Что можно делать 20 января.
По традиции, день начинали со стакана крещенской воды. Считалось, что это позволит укрепить здоровье на весь год. А еще в указанную дату варили пиво, которое обязательно должно был попробовать каждый взрослый член семьи.
Согласно приметам, яркое солнце в середине дня предсказывает раннюю весну. Снег 20 января говорит о том, что он будет и на Масленицу. Южный ветер обещает суровое лето.
Кстати, тепло до +7 придет в Беларусь 20 января.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком похолодании с 20 по 26 января в Беларуси.
Тем временем мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Миррой Андреевой из России на Australian Open: «Я ударила и он полетел как ракета!».