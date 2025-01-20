Чарт набери: российским школьницам предложили фит с Doja Cat

Вирусный трек юных российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской Sigma Boy покорил соцсети и попал в мировые чарты Billboard и Spotify. Пользователи со всего мира снимают под песню короткие видео, которые набирают миллионы просмотров, а крупные зарубежные лейблы предлагают авторам сотрудничать и говорят о возможности сделать совместную работу с иностранными звездами. В ближайших же планах съемки клипа на «Сигма-боя». Подробнее — в материале «Известий».
Кто такой сигма-бой?
Песня российских школьниц Betsy и Марии Янковской Sigma Boy, премьера которой состоялась еще в октябре 2024 года, продолжает греметь в мире. В январе она отметилась новым достижением — попала в десятку чарта Billboard Hot Dance/Pop Songs, где разместилась по соседству с хитами Арианы Гранде, The Weekend, Кэти Перри, Билли Айлиш. До этого трек залетел в чарт Viral Sobgs Global на Spotify. На YouTube у аудио 56 млн прослушиваний. В соцсетях — тысячи видео, снятых пользователями со всего мира под динамичный припев:
«Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boyКаждая девчонка хочет танцевать с тобойSigma, sigma boy, sigma boy, sigma boyЯ такая вся, что добиваться будешь год».
Обратили внимание на вирусную песню и звезды кей-попа. Участник корейской группы Enhypen Сону опубликовал в TikTok короткое видео, которое за неделю набрало около 12,5 млн просмотров и 2,7 млн лайков.
Позже припев из этой же песни в прямом эфире спел и лидер Enhypen. Чонвони поинтересовался у фанатов, что это за Sigma Boy. Написал песню про загадочного сигма-парня отец Betsy (Светланы Чертищевой), композитор Михаил Чертищев в соавторстве с рок-певцом Муккой. В профессиональной среде Чертищев известен как автор музыки и композиций для «Лунтика», «Барбоскиных», серии «Три богатыря» и других проектов.
— Здесь, я думаю, найдены очень сильная мелодическая основа и крепкий концепт. Сигма бой — это парень, которому вообще никто не нужен из девчонок. Он настолько крутой, что его не интересует женское внимание, оно у него в переизбытке. Но эта девчонка еще круче, и он будет бегать за ней целый год. Это песня-мечта, и любая песня-мечта всегда очень хорошо работает, — объясняет Михаил Чертищев. — Еще один важный момент — яркая запоминающаяся фонетика. Плюс присутствуют народные распевные мотивы, что немаловажно. Это такая зацикленная племенная история, вызывающая желание под этот ритм прыгать у костра.
Это не первый трек в карьере его дочери, который стал популярным в интернете. Несколько лет назад трендом соцсетей была песня «Симпл димпл, поп ит, сквиш», после «Капибара».
Музыковед Сергей Уваров объясняет, что феномен любого вирусного хита — это сочетание разных факторов, в том числе и фактора случайности. Но в эпоху TikTok и шортсов, по его словам, есть одно непременное условие: в основе должен быть короткий и очень прилипчивый мотив, который можно безболезненно оторвать от всего остального.
— У условного тиктокера в его видео нет времени на раскачку: нужно зацепить аудиторию сразу, будь это танец или что-то еще; то же требование и к музыкальному сопровождению. Припев Sigma Boy полностью отвечает этой задаче. Мотив устроен таким образом, что его вторая фраза просто варьирует первую, а третья — и вовсе повторяет почти в точности. Таким образом, достаточно всего пяти секунд, которые длится первая фраза, чтобы передать заложенный авторами «вайб» и впечатать мотив в сознание слушателя/зрителя, ну, а каждое повторение только закрепляет результат, — сказал Уваров.
Кроме того, считает эксперт, сработало и то, что исполнить незамысловатый припев «Сигма-боя» под силу носителю любого языка.
— Стоит учитывать максимальную примитивность и интернациональность хита (повторить ту самую первую строчку припева легко сможет хоть китаец, хоть американец, хоть русский). А еще — ориентацию даже не на подростков, а на детскую аудиторию и младших тинейджеров, то есть плюс-минус на ровесников исполнительниц — аудиторию нетребовательную, но уже активно пилящую собственный контент в TikTok и аналогичных сервисах, — заключил Сергей Уваров.
«Один лейбл нам предложил фитчеринг с Doja Cat».
После успеха «Сигма-боя» его создателям поступило много предложений о сотрудничестве, в том числе от крупных зарубежных лейблов.
— Warner, Universal, Sony, какие-то дочерние лейблы предлагают сотрудничество. У всех абсолютно разные условия. У кого-то с промотуром по городам Европы и Америки, у кого-то продвижение песни на различных территориях с выделением больших авансовых бюджетов, у кого-то продвижение трека с помощью фитов с большими артистами. Один лейбл нам предложил фитчеринг с Doja Cat. Но, если честно, мы отбросили это предложение, потому что нам не дали гарантии, когда мы пошли на дальнейшие переговоры. Сейчас надо сделать правильный выбор, потому что бывают такие моменты, что вы можете о чем-то договориться, а в итоге все идет не так, — объяснил Михаил Чертищев.
Сколько заработал взрывной трек на отчислениях со стримингов, пока оценивать рано, говорит композитор, но предполагает, что цифры будут внушительными.
— Цифр мы еще не видим до конца, но они будут абсолютно точно большими. В районе, может быть, 20−25 фильмов, над которыми я работаю. То есть я думаю, что один трек принесет больше, чем вся моя карьера в области кино. А у меня было сделано около 30 полных метров. Обычно композитор зарабатывает на одном фильме от двух до 15 млн рублей, в зависимости от его уровня, — отметил Михаил.
В ближайших планах — съемки высокобюджетного клипа на Sigma Boy, режиссерами которого станут братья Антон и Илья Чижиковы, и премьера новой песни Betsy про королеву драмы.