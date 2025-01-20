Чарт набери: российским школьницам предложили фит с Doja Cat

— Здесь, я думаю, найдены очень сильная мелодическая основа и крепкий концепт. Сигма бой — это парень, которому вообще никто не нужен из девчонок. Он настолько крутой, что его не интересует женское внимание, оно у него в переизбытке. Но эта девчонка еще круче, и он будет бегать за ней целый год. Это песня-мечта, и любая песня-мечта всегда очень хорошо работает, — объясняет Михаил Чертищев. — Еще один важный момент — яркая запоминающаяся фонетика. Плюс присутствуют народные распевные мотивы, что немаловажно. Это такая зацикленная племенная история, вызывающая желание под этот ритм прыгать у костра.