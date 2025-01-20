С 1 февраля установятся нетипичные цены на аренду квартир. Сколько будет стоить съёмное жильё

— В феврале мы ожидаем, что спрос на съёмное жильё восстановится, что повлияет и на медианные ставки. На рынок вернутся арендаторы, которые отложили поиск съёмной квартиры на время после праздников. К сдаче жилья вернётся и часть собственников-арендодателей, которые на время длинных выходных снимали объявления, чтобы полноценно заняться поиском жильцов уже в конце января и начале февраля. В результате мы можем ожидать и пополнения предложения, — добавил Роман Жуков.