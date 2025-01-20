С 1 февраля установятся нетипичные цены на аренду квартир. Сколько будет стоить съёмное жильё

Что происходит на рынке аренды недвижимости после праздников.
В прошлом году рынок аренды в Москве был очень активным, а цены заметно выросли. Спрос не ослабевал даже в обычно спокойные периоды — в январе — феврале и мае — июне. Таким образом, фактор сезонности в 2024 году фактически отсутствовал. К концу года все участники рынка устали. В преддверии новогодних каникул и во время них началось падение спроса.
— Во второй половине декабря резко снизилось число запросов от нанимателей — по итогам месяца на 39% от ноябрьского значения. В ответ на охлаждение интереса арендаторов часть собственников решили взять паузу и повременить со сдачей. По данным нашей компании, в декабре объём предложения сократился на 50% от показателя ноября, — рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.
Арендодатели, которые не хотели ждать и терять доход от простоя квартиры, в декабре и начале января согласны были снизить стоимость на 5−7% от пиковых значений осени. В результате минимальная цена найма квартиры в старой Москве (не учитывая ЗелАО) в январе опустилась до 37 000 рублей против 40 000 рублей в первой половине декабря.
— По нашим наблюдениям, рынок аренды сегодня входит в период спокойного спроса. Никакой активной динамики нет. При этом спрос на объекты с доступной ценой и расположением в хороших, комфортных локациях с развитой инфраструктурой продолжает сохраняться, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Также она отметила, что пользуются спросом объекты бизнес- и премиум-сегментов. Они популярны у аудитории, которая помимо статуса объекта ценит ещё и развитое комьюнити. Это модные, современные, только что введённые в эксплуатацию жилые комплексы либо жилые комплексы с развитой инфраструктурой. Квартиры в таких локациях очень хорошо сдаются.
Стоит ли ждать снижения цен на аренду квартир с 1 февраля.
По итогам первой декады января 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составляет 90 000 рублей. В сравнении с декабрём 2024 года она немного снизилась (-1,3%), что связано с прошедшими длинными выходными. Небольшое снижение стоимости замечено и в других крупных городах. Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
В этот период активность на рынке была достаточно низкой. Сказывался традиционный сезонный фактор. Многие арендаторы отложили поиск съёмного жилья на период после новогодних праздников. Поэтому наиболее дешёвые варианты квартир оставались в экспозиции дольше, что и привело к небольшому сокращению цены.
В ряде районов старой Москвы снижение было более заметным, чем в среднем по Москве. Например, медианные ставки в Мещанском районе снизились на 12,2% в сравнении с декабрём 2024 года (до 131 300 рублей), в Бабушкинском районе — на 12,1% (до 65 900 рублей), в Бутырском районе — на 11,7% (до 89 700 рублей).
В части районов ставки, наоборот, выросли. Например, в районе Сокол — на 10,7% относительно декабря 2024 года (до 111 300 рублей), в Бескудниковском — на 9% (до 75 500 рублей), в Обручевском — на 6,5% (до 121 600 рублей).
— В феврале мы ожидаем, что спрос на съёмное жильё восстановится, что повлияет и на медианные ставки. На рынок вернутся арендаторы, которые отложили поиск съёмной квартиры на время после праздников. К сдаче жилья вернётся и часть собственников-арендодателей, которые на время длинных выходных снимали объявления, чтобы полноценно заняться поиском жильцов уже в конце января и начале февраля. В результате мы можем ожидать и пополнения предложения, — добавил Роман Жуков.
Оксана Полякова считает, что нынешнее затишье на рынке аренды — стандартное сезонное явление. В скором времени, вполне вероятно, вновь начнётся оживление. Но пока трудно прогнозировать, когда поднимется новая волна спроса, поскольку бизнес-активность обычно повышается во второй половине января и только сейчас наймодатели начинают возвращать в рекламу свои объекты после новогоднего перерыва.
— Устойчивого снижения стоимости найма в Москве в ближайшей перспективе не ожидается. Высокая ключевая ставка ЦБ сохраняется, а значит, сохраняются и ипотечные ставки. Слишком дорогая ипотека заставляет многих потенциальных покупателей временно отказаться от приобретения жилья. Те, кто снимал, пока останутся арендаторами, квартиры не освобождаются и не выходят на рынок. Отсутствие массовой льготной ипотеки в сегменте новостроек и полное её отсутствие на вторичном рынке для многих делают покупку собственного жилья невозможным — приходится арендовать. Эти факторы способствуют сохранению активности рынка аренды, а при высоком спросе снижение цен маловероятно, — добавила Оксана Полякова.
С другой стороны, разница стоимости первичного и вторичного жилья тоже влияет на сектор аренды. Квартира, приобретённая в новостройке, невыгодна для перепродажи. Выходя на вторичный рынок, она существенно теряет в цене. Поэтому первичные квартиры, приобретённые не для собственного проживания, будут пополнять арендную экспозицию. Это более качественные объекты по сравнению со старым жилфондом. За их счёт и повышается средняя стоимость аренды.
Юлия Дымова в ближайшее время не ожидает какого-то серьёзного скачка цен и спроса на аренду. При этом высока вероятность того, что уже к весне цены могут скорректироваться в среднем на 5−15% в сторону увеличения во всех сегментах.
— С 1 февраля рост цен на аренду не ожидается. Рынок ещё не адаптировался после праздничного января и ждёт коррекции скорее в марте, чем в феврале. Собственники замерли в ожидании распространения льготной ипотеки на вторичный сегмент. Те собственники, которые рассчитывают на продажу. Те же, кто собирается получать арендный доход, смотрят на соотношение спроса и предложения в сегменте, — считает основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.
По его словам, на рынке аренды ИЖС сезонный спад активности после новогодних каникул. Оживление наступит ближе к маю, а пока цены зафиксируются.