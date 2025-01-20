Time поместил на обложку сметающего документы в Белом доме Трампа

Журнал Time представил на обложке своего нового номера избранного президента США Дональда Трампа, изображенного в Овальном кабинете Белого дома.
На иллюстрации Трамп за своим столом смахивает в сторону кипу документов, черный стационарный телефон и солнцезащитные очки-авиаторы, которые часто носил уходящий президент Джо Байден.
Обложка также содержит подпись «он вернулся», что подчеркивает возобновление политической активности Трампа. Его помощники прогнозируют, что сразу после инаугурации новоизбранный президент подпишет от 50 до 100 указов, касающихся таких важных вопросов, как энергетика, экология, иммиграция, экономика и гендерная политика.
Церемония инаугурации Дональда Трампа запланирована на 20 января.
Ранее сообщалось, что рестораны и бары Вашингтона предлагают специальные блюда к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Так, в баре отеля «Уотергейт», известного по делу о скандале с прослушкой во времена Ричарда Никсона, подают бургер, картофель фри с золотым трюфелем и диетическую колу — любимый набор Трампа.