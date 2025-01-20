Time поместил на обложку сметающего документы в Белом доме Трампа

Ранее сообщалось, что рестораны и бары Вашингтона предлагают специальные блюда к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Так, в баре отеля «Уотергейт», известного по делу о скандале с прослушкой во времена Ричарда Никсона, подают бургер, картофель фри с золотым трюфелем и диетическую колу — любимый набор Трампа.