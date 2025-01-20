Мусульманские праздники в 2025 году: подробный календарь с датами

В эту ночь пророк Мухаммад совершил путешествие в Иерусалим и вознёсся на небо. По дороге он останавливался для молитвы в Медине, а также на родине пророка Исы (Иисуса в христианстве) в Вифлееме. После молитвы в Иерусалиме пророку явился ангел Джабраил и предложил испить вина или молока. Мухаммад выбрал молоко, и за это был вознесён на небеса.