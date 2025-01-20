Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 января 2025

Погода в Иркутске 20 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем шкала термометра поднимется до −5…-7 градусов, ночью похолодает до −15…-17. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 20 января 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
После захода солнца в регионе ожидается −12…-17 градусов, при прояснении −22…-27. Днем −4…-9, при облачной погоде −14…-19. Вот что обещает погода в Иркутске 20 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 20 января. На станциях проведут профилактические работы.